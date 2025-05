Bras’Sage – Fanlac, 6 juin 2025 19:00, Fanlac.

Dordogne

Bras’Sage Domaine du Sablou Fanlac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06 02:00:00

Date(s) :

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Au programme du festival Bras’Sage 3 concerts en soirée, des ateliers de percussions, danse et chant en journée ! Sur inscriptions pour les ateliers, prix libre ! Buvette tout le week-end, food-trucks en soirée et camping roots.

Festival Bras’Sage au Domaine du Sablou à Fanlac. Rendez-vous les 6, 7 & 8 juin.

Au programme 3 concerts, des ateliers de percussions, de danse & de chant !

Vendredi 6 Juin 19H à 2H Auberge espagnole. Concert Apéro Jam et Dj Dunbaar

Samedi 7 Juin 10h-12h Ateliers percussions . 14h-16h. Atelier danse Afrique de l’ouest. 16h-18h Atelier percussions réunionnaises. Concert de 19h à 2H Batucadas, Trio Mandingue, Kéméstounaré et Jam.

Dimanche 8 Juin 11h30 Voyage conté et chanté. 14h-16h Chant polyphonique occitan. Concert de 19h à 2h Abal, SouzaKagibi, La Clique, Canta de Joia et Jam.

Sur inscriptions. Prix libre pour les ateliers !

Buvette tout le week-end, food-trucks en soirée et camping roots. .

Domaine du Sablou

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 11 21 lesbraskac@gmail.com

English : Bras’Sage

The Bras’Sage festival program includes 3 evening concerts and daytime percussion, dance and singing workshops! Registration required for workshops, free of charge! Refreshment bar all weekend, food-trucks in the evening and roots camping.

German : Bras’Sage

Auf dem Programm des Festivals Bras’Sage stehen 3 Konzerte am Abend und tagsüber Percussion-, Tanz- und Gesangsworkshops! Auf Anmeldungen für die Workshops, freier Preis! Getränkeausschank das ganze Wochenende, Foodtrucks am Abend und Camping Roots.

Italiano :

Il programma del Bras’Sage festival prevede 3 concerti serali e laboratori di percussioni, danza e canto durante il giorno! Iscrizione obbligatoria per i laboratori, gratuita! Bar di ristoro per tutto il fine settimana, food-truck la sera e campeggio per le radici.

Espanol : Bras’Sage

El programa del festival Bras’Sage incluye 3 conciertos nocturnos y talleres de percusión, danza y canto durante el día Inscripción gratuita en los talleres Bar durante todo el fin de semana, food-trucks por la noche y camping de raíces.

L’événement Bras’Sage Fanlac a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère