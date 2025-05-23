Brass’Art par les Vitrines C’Chartres

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 21:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les amateurs de bières et de découvertes gustatives seront attendus pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du savoir-faire artisanal.

Tout au long de la journée, plusieurs brasseurs feront découvrir leurs créations des bières traditionnelles aux recettes plus originales. Blonde, blanche, rousse, brune ou ambrée… chacun pourra trouver la bière qui lui correspond et explorer une grande diversité de saveurs. Des options sans alcool ainsi que des gourmandises salées et sucrées seront également proposées pour accompagner les dégustations et permettre à chacun de profiter pleinement de l’événement. La journée se terminera en musique avec DJ Kesy & Camille au SAX, qui assureront le concert de clôture. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Beer lovers and gourmet connoisseurs are in for a day of conviviality and craftsmanship.

L’événement Brass’Art par les Vitrines C’Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES