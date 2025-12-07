BrassBand en Seine Clères

BrassBand en Seine

27 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le Foyer de la Culture et des loisirs de Clères et le Brass Band en Seine vous proposent leur Programme de Noël sous la direction de Christopher Dufay.

Le Foyer de la Culture et des loisirs accueillera cet ensemble de cuivres renommé, déjà venu à Clères en 2022 lors de la fête de la Jonquille et en 2024 pour un Concert de Printemps, pour un nouveau concert à l’église de Clères.

Venez inaugurer ce mois de décembre en musique ! .

27 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 00 48 21 contact@foyercleres.fr

