Brassens à la folie Spectacle Le Queylou Les Eyzies

Le Queylou A la Miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Après avoir goûté à la danse, au théâtre et au cinéma, Laureen Eon Jeammes a finalement opté pour la chanson.

Ce spectacle ponctué d’anecdotes amusantes et instructives rend hommage à Brassens, à son humanité, à sa singularité et à ses chansons.

18H Ouverture du bar sur place. Restauration participative, ramène quelques légumes, de l’huile de coudes et/ou quelques pièces !

Participation au chapeau.

Pas de chien s’il vous plait.

Sans réservation. .

Le Queylou A la Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 48 61 02

English : Brassens à la folie Spectacle

Having tried her hand at dance, theater and film, Laureen Eon Jeammes finally opted for song. This show pays tribute to Brassens, his humanity, his singularity and his songs.

German : Brassens à la folie Spectacle

Nachdem sie Tanz, Theater und Film ausprobiert hatte, entschied sich Laureen Eon Jeammes schließlich für das Chanson. Diese Aufführung ist eine Hommage an Brassens, seine Menschlichkeit, seine Einzigartigkeit und seine Lieder.

Italiano :

Dopo essersi cimentata nella danza, nel teatro e nel cinema, Laureen Eon Jeammes ha infine optato per la canzone. Questo spettacolo rende omaggio a Brassens, alla sua umanità, alla sua singolarità e alle sue canzoni.

Espanol : Brassens à la folie Spectacle

Tras probar con la danza, el teatro y el cine, Laureen Eon Jeammes optó finalmente por la canción. Este espectáculo rinde homenaje a Brassens, a su humanidad, a su singularidad y a sus canciones.

