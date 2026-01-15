Brassens à la folie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-22 15:00 – 16:10

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com. Tout public

Laissez-vous embarquer pour un voyage dans le temps, où les mots vous prennent par l’oreille. Retraçant le début de la vie de cet artiste incontournable, Laureen se propose d’être votre guide et de vous faire vivre une aventure joyeuse dans l’univers de Georges Brassens.Armée de sa guitare, de sa voix et d’une valise, entre Sète, Paris et Lézardrieux, nous survolons le destin de cet homme si peu conventionnel et si inspirant, bercé par ses mots et ses idées. Ponctué d’anecdotes amusantes et instructives, ce spectacle rend hommage à la vie de Monsieur Brassens, à son humanité, à sa singularité et à ses chansons.Fraîcheur, humour, tendresse….Un seul en scène singulier sur un poète pétri d’humanité.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

