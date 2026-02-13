Brassens à la folie, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Brassens à la folie 21 et 22 février TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

11€ ou 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T21:40:00+01:00

Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:10:00+01:00

Laissez-vous embarquer pour un voyage dans le temps, où les mots vous prennent par l’oreille. Retraçant le début de la vie de cet artiste incontournable, Laureen se propose d’être votre guide et de vous faire vivre une aventure joyeuse dans l’univers de Georges Brassens.

Armée de sa guitare, de sa voix et d’une valise, entre Sète, Paris et Lézardrieux, nous survolons le destin de cet homme si peu conventionnel et si inspirant, bercé par ses mots et ses idées. Ponctué d’anecdotes amusantes et instructives, ce spectacle rend hommage à la vie de Monsieur Brassens, à son humanité, à sa singularité et à ses chansons.

Fraîcheur, humour, tendresse….

Un seul en scène singulier sur un poète pétri d’humanité.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Carole Epinette