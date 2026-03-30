Brassens des Antiquaires (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde
Brassens des Antiquaires (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde dimanche 5 avril 2026.
Brassens des Antiquaires (Halle Brassens)
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
La 6ème édition du Brassens des Antiquaires de Brive se tiendra les 5 et 6 avril 2026 avec 30 exposants.
Différents univers dans un même évènement antiquités, brocante, art contemporain, viendront ainsi séduire les différents profils d’amateurs de belles pièces.
Une complémentarité qui fait de ce salon un évènement diversifié pour tous publics.
De 9h à 18h. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 67 72 93
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English : Brassens des Antiquaires (Halle Brassens)
L’événement Brassens des Antiquaires (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-27 par Brive Tourisme
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