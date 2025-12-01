BRASSENS EN FÊTE Castelnaudary

BRASSENS EN FÊTE

Rue du Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Fêtons Georges Brassens tous ensemble !

Pour célébrer Brassens, Nelson Monfort, le Crazy sax Fred Karato et les musiciens Jean Guirao et Louis Martinez, vous emmènent dans un voyage musical intimiste et très swing. Nelson Monfort, en maître de cérémonie nous racontera Brassens à travers des anecdotes inédites du grand Georges. Ce spectacle musical rend hommage à Brassens le musicien, le grand mélodiste et l’amoureux de musique.

Un spectacle hommage joyeux et émouvant, en toute simplicité !

Rue du Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85 troisponts@ville-castelnaudary.fr

English :

Let’s celebrate Georges Brassens together!

To celebrate Brassens, Nelson Monfort, Crazy sax Fred Karato and musicians Jean Guirao and Louis Martinez take you on an intimate, swinging musical journey. As master of ceremonies, Nelson Monfort will recount Brassens’s life through never-before-published anecdotes by the great Georges. This musical show pays tribute to Brassens the musician, the great melodist and the music lover.

A joyful and moving tribute show, in all its simplicity!

