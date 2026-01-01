Brassens, l’amour des mots à la scène libre THEATRE LA SCÈNE LIBRE Paris

Un spectacle musical et théâtral – Création originale

Georges Brassens revient sur scène. Pas pour raconter sa vie, mais pour nous ouvrir la porte de son atelier intérieur : un lieu de liberté, d’humour, de poésie et de fraternité, où les mots se cherchent, se heurtent, se répondent et finissent par éclairer le monde.

Après des années à chanter Brassens, Nicolas Natkin s’est plongé dans ses interviews, ses écrits et sa pensée la plus intime. De ce travail minutieux est né un spectacle profondément vivant : ni biopic, ni simple concert, mais un portrait théâtral vibrant, où chansons, confidences, éclats de rire et fulgurances poétiques s’entrelacent.

Un trio complice, un Brassens intime et lumineux, un hommage qui touche toutes les générations.

la presse en parle :

« un succès » France 3

« très bien rythmée » Télérama

« Nicolas Natkin rend hommage au grand Georges avec bonheur » le Canard Enchainé

Du vendredi 30 janvier 2026 au lundi 06 avril 2026 :

lundi

de 19h00 à 20h30

dimanche

de 15h00 à 16h30

vendredi, samedi

de 19h30 à 21h00

payant Tout public.

THEATRE LA SCÈNE LIBRE 4 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

https://le-theatrelibre.fr/event-pro/brassens-lamour-des-mots/ +33142389714



