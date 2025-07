Brassens, le farouche humaniste Saint-Germain-Laprade

vendredi 18 juillet 2025.

Brassens, le farouche humaniste

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-07-18

fin : 2025-07-19

2025-07-18 2025-07-19

Joseph et Agnès Doherty vous proposent un concert-conférence « Brassens, le Farouche Humaniste ».

Plus de quarante chansons sont reprises dans la conférence, simplement évoquées, développées ou enrichies !

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 43 90 loulio@etik.com

English :

Joseph and Agnès Doherty present a lecture-concert entitled « Brassens, le Farouche Humaniste ».

More than forty songs are included in the lecture, simply evoked, developed or enriched!

German :

Joseph und Agnès Doherty bieten Ihnen ein Vortragskonzert « Brassens, le Farouche Humaniste » an.

Mehr als vierzig Lieder werden in der Konferenz aufgegriffen, einfach angedeutet, weiterentwickelt oder bereichert!

Italiano :

Joseph e Agnès Doherty presentano una conferenza-concerto dal titolo « Brassens, le Farouche Humaniste ».

Più di quaranta canzoni sono incluse nella conferenza, semplicemente evocate, sviluppate o arricchite!

Espanol :

Joseph y Agnès Doherty presentan una conferencia-concierto titulada « Brassens, le Farouche Humaniste ».

En la conferencia se incluyen más de cuarenta canciones, ¡simplemente evocadas, desarrolladas o enriquecidas!

L’événement Brassens, le farouche humaniste Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay