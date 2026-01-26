BRASSENS & TRENET LA RENCONTRE MUSICALE Salle Tarbouriech Sète

BRASSENS & TRENET LA RENCONTRE MUSICALE

Dans ce concert où se croisent deux géants de la chanson, Bruno Perren et Marc Hévéa font revivre avec une complicité lumineuse le dialogue inattendu entre Charles Trenet et Georges Brassens.

Dans ce concert où se croisent deux géants de la chanson, Bruno Perren et Marc Hévéa font revivre avec une complicité lumineuse le dialogue inattendu entre Charles Trenet et Georges Brassens. L’un apporte son swing et sa fantaisie, l’autre son verbe tendre et frondeur deux univers qu’on croyait opposés et qui, finalement, se répondent avec une évidence réjouissante.Porté par la voix habitée de Bruno, le piano inspiré de Marc et la présence chaleureuse du contrebassiste Jean-Philippe Cazenove, le spectacle navigue entre tubes incontournables et trésors méconnus. Une traversée sensible, joyeuse et sincère, où l’on redécouvre combien Trenet fut une source d’inspiration pour Brassens — et combien ces deux poètes continuent de nous parler, ensemble, aujourd’hui. .

Bruno Perren and Marc Hévéa bring to life the unexpected dialogue between Charles Trenet and Georges Brassens in this concert that brings together two giants of the chanson world.

