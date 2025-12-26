Brassens, une vie de chansons Azay-le-Ferron
Brassens, une vie de chansons Azay-le-Ferron samedi 21 mars 2026.
Brassens, une vie de chansons
2 rue des Jardin d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La médiathèque propose une conférence sur Georges Brassens.
Présentation de la vie de Brassens par Philippe Gitton. Interprétation de 12 chansons par Sylvain Guillaumet. .
2 rue des Jardin d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The mediatheque offers a lecture on Georges Brassens.
L’événement Brassens, une vie de chansons Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2025-12-26 par Destination Brenne