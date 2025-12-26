Brassens, une vie de chansons Azay-le-Ferron

Brassens, une vie de chansons

2 rue des Jardin d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La médiathèque propose une conférence sur Georges Brassens.

Présentation de la vie de Brassens par Philippe Gitton. Interprétation de 12 chansons par Sylvain Guillaumet. .

2 rue des Jardin d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

The mediatheque offers a lecture on Georges Brassens.

