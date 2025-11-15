Brassens, une vie de chansons Mézières-en-Brenne
Brassens, une vie de chansons Mézières-en-Brenne samedi 15 novembre 2025.
Brassens, une vie de chansons
2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
La médiathèque organise un évènement autour Georges Brassens.
Présentation de Philippe Gitton avec interprétation de Sylvain Guillaumet. .
2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
English :
Workshop organized by Collectif Mondo, followed by a show.
German :
Vom Collectif Mondo organisiertes Praktikum, anschließend Aufführung.
Italiano :
Workshop organizzato da Collectif Mondo, seguito da una mostra.
Espanol :
Taller organizado por Collectif Mondo, seguido de una exposición.
L’événement Brassens, une vie de chansons Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-10-20 par Destination Brenne