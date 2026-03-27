Brassens vu par un cheval L’électron libre Nyons

Brassens vu par un cheval

L’électron libre 70 Allée Farnier Nyons Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Compagnie Cheval 2 Trois

Équipe artistique Claudine et Benoît MARC

Metteur en scène Juliette Pradelle

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L’électron libre 70 Allée Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

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English :

Company: Cheval 2 Trois

Artistic team: Claudine and Benoît MARC

Director: Juliette Pradelle

L’événement Brassens vu par un cheval Nyons a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale