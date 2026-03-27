Brassens vu par un cheval L’électron libre Nyons
Brassens vu par un cheval L’électron libre Nyons samedi 4 avril 2026.
Brassens vu par un cheval
L’électron libre 70 Allée Farnier Nyons Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Compagnie Cheval 2 Trois
Équipe artistique Claudine et Benoît MARC
Metteur en scène Juliette Pradelle
.
L’électron libre 70 Allée Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
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English :
Company: Cheval 2 Trois
Artistic team: Claudine and Benoît MARC
Director: Juliette Pradelle
L’événement Brassens vu par un cheval Nyons a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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