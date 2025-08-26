Brasserie Chromatique Pagan Chrom’ Saint-Léonard

Brasserie Chromatique Pagan Chrom’ Saint-Léonard mardi 26 août 2025.

Brasserie Chromatique Pagan Chrom’

MEDIAPILOTE Boulogne sur Mer 50 bis Bd de la Liane Cellule 2 Saint-Léonard Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26
fin : 2025-08-26

Date(s) :
2025-08-26

Soirée Pagan

Samedi 26 Juillet

13h30 19h
Olympiades, Marchés d’Artisans

18h30 1h
Concert Gratuit   .

MEDIAPILOTE Boulogne sur Mer 50 bis Bd de la Liane Cellule 2 Saint-Léonard 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 82 64 13 34 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brasserie Chromatique Pagan Chrom’ Saint-Léonard a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale