Brasserie de l’Alagnon soirée dégustation SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle

Brasserie de l’Alagnon soirée dégustation

SCOP Brasserie de L'Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27

2026-02-27

Soirée dégustation bière/fromage/dessert à la Brasserie de l’Alagnon. Sur inscription.
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90  brasserie.alagnon@gmail.com

English :

Beer/cheese/dessert tasting evening at Brasserie de l’Alagnon. Registration required.

