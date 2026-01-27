Brasserie de l’Alagnon soirée dégustation SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle

Brasserie de l’Alagnon soirée dégustation

SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Soirée dégustation bière/fromage/dessert à la Brasserie de l’Alagnon. Sur inscription.

+33 4 71 74 18 96 brasserie.alagnon@gmail.com

English :

Beer/cheese/dessert tasting evening at Brasserie de l’Alagnon. Registration required.

L’événement Brasserie de l’Alagnon soirée dégustation Blesle a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne