Brasserie de l’Alagnon soirée dégustation SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle

SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Soirée dégustation bière/fromage/dessert à la Brasserie de l’Alagnon. Sur inscription.
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com
Beer/cheese/dessert tasting evening at Brasserie de l’Alagnon. Registration required.
