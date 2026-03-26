Brasserie des anges Friperie 3 place de la Chapelle Chamboulive
Brasserie des anges Friperie 3 place de la Chapelle Chamboulive vendredi 3 avril 2026.
Brasserie des anges Friperie
3 place de la Chapelle 3 Place de la Chapelle Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Apporte les vêtements dont tu ne veuxplus et repars avec d’autres 2 € symbolique par vêtement achrté, la somme sera reversée à la cause animale. .
3 place de la Chapelle 3 Place de la Chapelle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 05 72 17
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English : Brasserie des anges Friperie
L’événement Brasserie des anges Friperie Chamboulive a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze