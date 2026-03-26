Brasserie des anges Friperie 3 place de la Chapelle Chamboulive

Brasserie des anges Friperie

3 place de la Chapelle 3 Place de la Chapelle Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Apporte les vêtements dont tu ne veuxplus et repars avec d’autres 2 € symbolique par vêtement achrté, la somme sera reversée à la cause animale. .

3 place de la Chapelle 3 Place de la Chapelle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 05 72 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brasserie des anges Friperie

L’événement Brasserie des anges Friperie Chamboulive a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze