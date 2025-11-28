Brasserie éphémère de Noël

27 rue du Village Wiwersheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Brasserie éphémère à Wiwersheim à la Maison des Associations.

La Maison des Associations de Wiwersheim ouvre sa brasserie éphémère spécial Noël ! Une restauration dans une ambiance de Noël, vin chaud et vente de couronnes de l’Avent sont proposées lors de ce week-end. 0 .

27 rue du Village Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 13 14 21 wiwaces.wiwersheim@orange.fr

English :

Brasserie éphémère in Wiwersheim at the Maison des Associations.

German :

Vergängliches Brauhaus in Wiwersheim im Maison des Associations.

Italiano :

Brasserie éphémère a Wiwersheim presso la Maison des Associations.

Espanol :

Brasserie éphémère en Wiwersheim, en la Maison des Associations.

L’événement Brasserie éphémère de Noël Wiwersheim a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg