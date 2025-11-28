Brasserie éphémère de Noël Wiwersheim
Brasserie éphémère de Noël Wiwersheim vendredi 28 novembre 2025.
Brasserie éphémère de Noël
27 rue du Village Wiwersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Brasserie éphémère à Wiwersheim à la Maison des Associations.
La Maison des Associations de Wiwersheim ouvre sa brasserie éphémère spécial Noël ! Une restauration dans une ambiance de Noël, vin chaud et vente de couronnes de l’Avent sont proposées lors de ce week-end. 0 .
27 rue du Village Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 13 14 21 wiwaces.wiwersheim@orange.fr
English :
Brasserie éphémère in Wiwersheim at the Maison des Associations.
German :
Vergängliches Brauhaus in Wiwersheim im Maison des Associations.
Italiano :
Brasserie éphémère a Wiwersheim presso la Maison des Associations.
Espanol :
Brasserie éphémère en Wiwersheim, en la Maison des Associations.
L’événement Brasserie éphémère de Noël Wiwersheim a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg