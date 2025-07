Brasserie éphémère Wiwersheim

Brasserie éphémère Wiwersheim vendredi 18 juillet 2025.

Brasserie éphémère

27 rue du Village Wiwersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-18 11:00:00

fin : 2025-07-20 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-19

Brasserie éphémère à Wiwersheim à la Maison des Associations.

La Maison des Associations de Wiwersheim réouvre sa brasserie éphémère cet été. Une petite restauration midi et soir vous sera proposée. 0 .

27 rue du Village Wiwersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 13 14 21 muriel.beck@laposte.net

English :

Brasserie éphémère in Wiwersheim at the Maison des Associations.

German :

Vergängliches Brauhaus in Wiwersheim im Maison des Associations.

Italiano :

Brasserie éphémère a Wiwersheim presso la Maison des Associations.

Espanol :

Brasserie éphémère en Wiwersheim, en la Maison des Associations.

L’événement Brasserie éphémère Wiwersheim a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg