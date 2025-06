Brasserie La Goule | Concerts Brasserie La Goule Foussignac 4 juillet 2025 07:00

Charente

Brasserie La Goule | Concerts Brasserie La Goule 8 rue de l’église Foussignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Retrouvez Rock’n’Beer le 4 juillet, avec 2 concerts :

– BACK’US

– Les Baluchons

5€ avec une consommation offerte, paiement sur place.

Restauration / Food Trucks sur place.

.

Brasserie La Goule 8 rue de l’église

Foussignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 87 57

English : Brasserie La Goule | Concerts

Rock’n’Beer on July 4, with 2 concerts:

– BACK’US

– Les Baluchons

5€ with a free drink, payment on site.

Catering / Food Trucks on site.

German :

Rock’n’Beer findet am 4. Juli mit 2 Konzerten statt :

– BACK’US

– Les Baluchons

5? mit einem kostenlosen Getränk, Bezahlung vor Ort.

Verpflegung / Food Trucks vor Ort.

Italiano :

Rock’n’Beer il 4 luglio, con 2 concerti:

– BACK’US

– Les Baluchons

5? con un drink in omaggio, pagamento in loco.

Catering / Food Trucks sul posto.

Espanol :

Rock’n’Beer el 4 de julio, con 2 conciertos:

– BACK’US

– Les Baluchons

5? con una bebida gratis, pago in situ.

Catering / Food Trucks in situ.

L’événement Brasserie La Goule | Concerts Foussignac a été mis à jour le 2025-06-20 par Destination Cognac