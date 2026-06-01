Brasserie les 3 Loups, Brasserie Les 3 Loups, Trélou-sur-Marne

Brasserie les 3 Loups Samedi 6 juin, 15h00 Brasserie Les 3 Loups Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Brasserie Les 3 Loups 7 rue Montaigne 02850 Trélou-sur-Marne Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@brasserieles3loups.fr »}]

Visite guidée et commentée de la brasserie + dégustation

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