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Brasserie les 3 Loups, Brasserie Les 3 Loups, Trélou-sur-Marne

Brasserie les 3 Loups, Brasserie Les 3 Loups, Trélou-sur-Marne

Brasserie les 3 Loups, Brasserie Les 3 Loups, Trélou-sur-Marne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Brasserie Les 3 Loups

Adresse : 7 rue Montaigne 02850 Trélou-sur-Marne

Ville : 02850 Trélou-sur-Marne

Département : Aisne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Brasserie les 3 Loups Samedi 6 juin, 15h00 Brasserie Les 3 Loups Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

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Visite guidée et commentée de la brasserie + dégustation

DR