Niederlauterbach

Brasserie live avec J-Claude Bader

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Avis aux amateurs, Jean Claude Bader reprend les plus grands classiques de Johnny Hallyday à partir de 20h30. Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !! Attention, les places sont limitées !

Avis aux amateurs, Jean Claude Bader reprend les plus grands classiques de Johnny Hallyday à partir de 20h30. Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !! Attention, les places sont limitées ! .

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30 laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr

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English :

Calling all fans: Jean Claude Bader will be performing Johnny Hallyday’s greatest hits starting at 8:30 p.m. Dinner service begins at 6:30 p.m.; the menu features a special concert menu. Reservations are required!! Please note, seating is limited!

L’événement Brasserie live avec J-Claude Bader Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg