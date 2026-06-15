Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brasserie live avec J-Claude Bader Niederlauterbach

Brasserie live avec J-Claude Bader Niederlauterbach samedi 25 juillet 2026.

Ville : 67630 Niederlauterbach

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Niederlauterbach

Brasserie live avec J-Claude Bader

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Avis aux amateurs, Jean Claude Bader reprend les plus grands classiques de Johnny Hallyday à partir de 20h30. Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !! Attention, les places sont limitées !
Avis aux amateurs, Jean Claude Bader reprend les plus grands classiques de Johnny Hallyday à partir de 20h30. Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !! Attention, les places sont limitées !   .

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30  laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all fans: Jean Claude Bader will be performing Johnny Hallyday’s greatest hits starting at 8:30 p.m. Dinner service begins at 6:30 p.m.; the menu features a special concert menu. Reservations are required!! Please note, seating is limited!

L’événement Brasserie live avec J-Claude Bader Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

À voir aussi à Niederlauterbach (Bas-Rhin)