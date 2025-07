Brasserie live Niederlauterbach

Brasserie live Niederlauterbach samedi 9 août 2025.

Brasserie live

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Avis aux amateurs… Une soirée pop-rock cover animée par les Sheerdoor à partir de 19h.

Au menu dès 18h30, le burger pointu/burger du mois avec ses frites, le faux filet maître d’hôtel avec ses frites, la salade au chèvre chaud ainsi que le cordon bleu de veau sauce crème avec ses frites.

Réservation fortement conseillée.

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 31 18 64 contact@brasserie-du-garcon-pointu.fr

English :

Calling all fans… A pop-rock cover party hosted by Sheerdoor from 7pm.

On the menu from 6.30pm, the pointu burger/burger of the month with fries, the faux filet maître d’hôtel with fries, the salade au chèvre chaud and the cordon bleu de veau sauce crème with fries.

Reservations strongly recommended.

German :

Fans aufgepasst … Ein Pop-Rock-Cover-Abend, der ab 19 Uhr von den Sheerdoors moderiert wird.

Auf der Speisekarte ab 18:30 Uhr stehen der spitze Burger/Burger des Monats mit Pommes frites, das falsche Filet Maître d’Hôtel mit Pommes frites, der Salat mit warmem Ziegenkäse sowie das Cordon Bleu vom Kalb in Sahnesauce mit Pommes frites.

Reservierungen werden dringend empfohlen.

Italiano :

Appello a tutti i fan… Serata di cover pop-rock organizzata da Sheerdoor a partire dalle 19.00.

Nel menu, a partire dalle 18.30, lo sharp burger/burger del mese con patatine, il faux filet maître d’hôtel con patatine, l’insalata con formaggio di capra tiepido e il cordon bleu di vitello con salsa alla panna e patatine.

Si consiglia vivamente la prenotazione.

Espanol :

Llamada a todos los fans… Velada pop-rock a cargo de Sheerdoor a partir de las 19.00 h.

En el menú, a partir de las 18.30 h, la hamburguesa afilada/hamburguesa del mes con patatas fritas, falso filete maître d’hôtel con patatas fritas, ensalada con queso de cabra templado y cordon bleu de ternera con salsa de nata y patatas fritas.

Se recomienda encarecidamente reservar.

