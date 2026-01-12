Brasseurs et vignerons Salle des fêtes Quessoy

Brasseurs et vignerons

Salle des fêtes 17 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Lors de ce week-end, venez à la rencontre de 20 brasseurs et vignerons.

6 brasseries artisanales de la blanche, de la blonde, de la rousse, de l’IPA, de la brune, de la Stout… et bien d’autres spécialités encore. Brassées par des brasseurs et brasseuses du grand Ouest.

14 domaines indépendants du conventionnel , du bio, du Demeter, du Vins Nature en Corbières, Beaujolais, Côtes du Roussillon, Val de Loire, Alsace, Bergerac, Ardèche, Bordeaux, Muscadet,… élaborés par des vigneronnes et des vignerons artisanaux passionnés.

Au programme dégustations, concerts et restauration sur place.

Samedi de 14h à 00h et dimanche de 11h à 18h. .

