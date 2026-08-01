BRASUCADE Berlou
samedi 8 août 2026 · Berlou
Informations pratiques
Berlou
BRASUCADE
Place du Pont Berlou Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le rendez-vous festif de l’été à Berlou !
Dégustez la traditionnelle brasucade de l’association La vie à Berlou en musique avec le groupe AS Music. Un moment gourmand et convivial.
Pensez à apporter vos couverts ! (Sur réservation avant le 05 août).
Plongez au cœur des traditions locales lors du rendez-vous incontournable du mois d’août à Berlou !
L’association La vie à Berlou vous invite à célébrer la convivialité et l’art de vivre méditerranéen autour de sa célèbre brasucade. Installée dans le cadre chaleureux du village, cette soirée gourmande promet un moment festif et authentique à partager en famille ou entre amis.
Pour sublimer ce repas traditionnel, le groupe AS Music rythmera votre soirée avec un répertoire varié et entraînant. Pensez à apporter vos propres couverts pour profiter pleinement du repas !
Attention les places étant limitées pour garantir la qualité de l’accueil, la réservation est obligatoire. .
Place du Pont Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 6 77 80 93 61
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English :
Enjoy our musical evenings every Friday night at Berlou!
This Friday we have the pleasure of welcoming Kajam
Reservations required for dinner
L’événement BRASUCADE Berlou a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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