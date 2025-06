BRASUCADE DANSANTE Pouzolles 4 juillet 2025 07:00

A partir de 20h00 sur la Promenade tous les vendredis soir Brasucades dansantes avec

animation musicale. N’oubliez pas de prendre vos assiettes, verres et couverts.

Réservation obligatoire du samedi au mardi, places limitées.

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 98 96 26 32

English :

From 8:00 pm on the Promenade every Friday evening Brasucades dancing with

musical entertainment. Don’t forget to bring your plates, glasses and cutlery.

Reservations required from Saturday to Tuesday, places limited.

German :

Ab 20.00 Uhr auf dem Promenadendeck jeden Freitagabend Brasucades dansantes avec avec

musikalischer Unterhaltung. Vergessen Sie nicht, Ihre Teller, Gläser und Besteck mitzubringen.

Reservierung von Samstag bis Dienstag erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Dalle ore 20.00 sul Lungomare ogni venerdì sera Brasucades danzanti con

intrattenimento musicale. Non dimenticate di portare piatti, bicchieri e posate.

Da sabato a martedì la prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Espanol :

A partir de las 20.00 horas, en el paseo marítimo, todos los viernes por la noche, baile Brasucades con

animación musical. No olvide traer sus platos, vasos y cubiertos.

Reserva obligatoria de sábado a martes, las plazas son limitadas.

