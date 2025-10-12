Brasucade de la Pétanque Réquistanaise Réquista
Brasucade de la Pétanque Réquistanaise Réquista dimanche 12 octobre 2025.
Brasucade de la Pétanque Réquistanaise
Réquista Aveyron
Début : Dimanche 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Brasucade organisée par la pétanque Réquistanaise !
Dimanche 12 octobre
À 13h Brasucade au Boulodrome Julien Coeurveillé.
Moules frites saucisse fromage fruit café vin.
Prix repas
adulte 15 euros
Enfant (moins de 10 ans) 6 euros
Réservations obligatoires 06 86 74 24 55 06 74 87 86 55.
Nombre de places limitées à 200 places
Date limite d’inscription Vendredi 10 Octobre
Le paiement des repas se fera sur place le jour de la brasucade 15 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
English :
Brasucade organized by the pétanque Réquistanaise!
German :
Brasucade organisiert von der Pétanque Réquistanaise!
Italiano :
Brasucade organizzata dalla pétanque Réquistanaise!
Espanol :
¡Brasucade organizada por la petanca Réquistanaise!
