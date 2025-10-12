Brasucade de la Pétanque Réquistanaise Réquista

Brasucade de la Pétanque Réquistanaise Réquista dimanche 12 octobre 2025.

Brasucade de la Pétanque Réquistanaise

Réquista Aveyron

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Brasucade organisée par la pétanque Réquistanaise !

Dimanche 12 octobre

À 13h Brasucade au Boulodrome Julien Coeurveillé.

Moules frites saucisse fromage fruit café vin.

Prix repas

adulte 15 euros

Enfant (moins de 10 ans) 6 euros

Réservations obligatoires 06 86 74 24 55 06 74 87 86 55.

Nombre de places limitées à 200 places

Date limite d’inscription Vendredi 10 Octobre

Le paiement des repas se fera sur place le jour de la brasucade 15 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Brasucade organized by the pétanque Réquistanaise!

German :

Brasucade organisiert von der Pétanque Réquistanaise!

Italiano :

Brasucade organizzata dalla pétanque Réquistanaise!

Espanol :

¡Brasucade organizada por la petanca Réquistanaise!

L’événement Brasucade de la Pétanque Réquistanaise Réquista a été mis à jour le 2025-09-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)