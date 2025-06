BRASUCADE Fontès 11 juillet 2025 07:00

Hérault

BRASUCADE Fontès Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Le Volcan Fontésol organise en partenariat avec la municipalité et la Renarde, la traditionnelle brasucade du village dans la cour de la salle des fêtes. Amenez vos couverts pour boire l’apéritif et manger moules, chips, saucisses, meringuez, fromage et tarte.

Inscription à la mairie.

Vendredi 4 juillet de 18h à 19h30.

Samedi 5 juillet de 10h à 12h. .

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 14 22

English :

Volcan Fontésol, in partnership with the municipality and La Renarde, is organizing the traditional village brasucade in the courtyard of the village hall. Bring your cutlery for an aperitif and mussels, chips, sausages, meringuez, cheese and tart.

German :

Der Volcan Fontésol organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Renarde die traditionelle Brasucade des Dorfes im Hof des Festsaals. Bringen Sie Ihr Besteck mit, um den Aperitif zu trinken und Muscheln, Chips, Würstchen, Meringuez, Käse und Kuchen zu essen.

Italiano :

In collaborazione con il Comune e La Renarde, il Volcan Fontésol organizza la tradizionale brasucade di paese nel cortile del municipio. Portate le vostre posate per un aperitivo e cozze, patatine, salsicce, meringa, formaggio e torta.

Espanol :

En colaboración con el ayuntamiento y La Renarde, el Volcan Fontésol organiza la tradicional brasucade del pueblo en el patio del ayuntamiento. Traiga sus cubiertos para un aperitivo y mejillones, patatas fritas, salchichas, merengue, queso y tarta.

