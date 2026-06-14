BRASUCADE Pierrerue
BRASUCADE Pierrerue samedi 1 août 2026.
Pierrerue
BRASUCADE
Pierrerue Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Grande brasucade organisée par le Foyer Rural de Pierrerue à la salle l’Etape
Grande brasucade organisée par le Foyer Rural de Pierrerue à la salle l’Etape .
Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 6 30 81 79 22
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English : BRASUCADE
A large-scale barbecue organized by the Pierrerue Rural Center at the Salle l’Etape
L’événement BRASUCADE Pierrerue a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN