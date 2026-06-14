Pierrerue

BRASUCADE

Pierrerue Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Grande brasucade organisée par le Foyer Rural de Pierrerue à la salle l’Etape

Grande brasucade organisée par le Foyer Rural de Pierrerue à la salle l’Etape .

Pierrerue 34360 Hérault Occitanie +33 6 30 81 79 22

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English : BRASUCADE

A large-scale barbecue organized by the Pierrerue Rural Center at the Salle l’Etape

L’événement BRASUCADE Pierrerue a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN