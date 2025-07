BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac

BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac vendredi 25 juillet 2025.

BRASUCADES DE FLORENSAC

Rue de Pouilhes Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

Les vendredis soirs de juillet et d’août l’amicale des brasucades vous attends à Florensac pour faire la fête et vous régaler les papilles !

Les vendredis soirs de juillet et d’août l’amicale des brasucades vous attends à Florensac pour faire la fête et vous régaler les papilles !

Vendredi 18 juillet Domaine du Bosquet

À partir de 19h00 repas en plein air avec animation musicale

Vendredi 25 juillet Domaine du Bosquet

À partir de 19h00 repas en plein air avec animation musicale

Vendredi 01 août Domaine du Bosquet

À partir de 19h00 repas en plein air avec animation musicale

Vendredi 08 août Domaine du Bosquet

À partir de 19h00 repas en plein air avec animation musicale

Buvette sur place, entrée gratuite

-Traditionnelle Brasucades de moules

-Grillades

-Frites

-Fromage

-Dessert

-Glaces

-Café

#TEMPSFORT .

Rue de Pouilhes Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 15 communication@ville-florensac.fr

English : BRASUCADES IN FLORENSAC

Every Friday evening in July and August, l’amicale des brasucades welcomes you to Florensac to celebrate and treat your taste buds!

German :

An Freitagabenden im Juli und August erwartet Sie die « Amicale des brasucades » in Florensac, um mit Ihnen zu feiern und Ihren Gaumen zu verwöhnen!

Italiano :

Tutti i venerdì sera di luglio e agosto, l’Amicale des Brasucades vi invita a Florensac per una festa e un tripudio di sapori!

Espanol :

Todos los viernes de julio y agosto por la noche, la Amicale des Brasucades le invita a Florensac para una fiesta y un festín para el paladar

L’événement BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac a été mis à jour le 2025-07-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE