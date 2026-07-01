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AGENDA · Florensac

BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac

vendredi 24 juillet 2026 · Florensac

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
rue de Pouilhes
Ville
34510 Florensac
Département
Hérault
Tarif

Florensac

BRASUCADES DE FLORENSAC

rue de Pouilhes Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24

Les vendredis soirs de juillet et d’août l’amicale des brasucades vous attends à Florensac pour faire la fête et vous régaler les papilles !
Brasucade au domaine du Bosquet les vendredi 24 et vendredi 31 juillet, dès 19h00.
Sans réservation.

Brasucades de moules, tielles, frites, grillades.

Ambiance conviviale garantie !   .

rue de Pouilhes Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 64 

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English :

Every Friday evening in July and August, l’amicale des brasucades welcomes you to Florensac to celebrate and treat your taste buds!

L’événement BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34