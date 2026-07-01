Informations pratiques

Florensac

BRASUCADES DE FLORENSAC

rue de Pouilhes Florensac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24

Les vendredis soirs de juillet et d’août l’amicale des brasucades vous attends à Florensac pour faire la fête et vous régaler les papilles !

Brasucade au domaine du Bosquet les vendredi 24 et vendredi 31 juillet, dès 19h00.

Sans réservation.

Brasucades de moules, tielles, frites, grillades.

Ambiance conviviale garantie ! .

rue de Pouilhes Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 64

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English :

Every Friday evening in July and August, l’amicale des brasucades welcomes you to Florensac to celebrate and treat your taste buds!

L’événement BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34