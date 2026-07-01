BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac
vendredi 24 juillet 2026 · Florensac
Informations pratiques
Florensac
BRASUCADES DE FLORENSAC
rue de Pouilhes Florensac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24
Les vendredis soirs de juillet et d’août l’amicale des brasucades vous attends à Florensac pour faire la fête et vous régaler les papilles !
Brasucade au domaine du Bosquet les vendredi 24 et vendredi 31 juillet, dès 19h00.
Sans réservation.
Brasucades de moules, tielles, frites, grillades.
Ambiance conviviale garantie ! .
rue de Pouilhes Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 4 67 77 00 64
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English :
Every Friday evening in July and August, l’amicale des brasucades welcomes you to Florensac to celebrate and treat your taste buds!
L’événement BRASUCADES DE FLORENSAC Florensac a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34