BRASUCADES LE RENDEZ-VOUS FESTIF DE L’ETE Alignan-du-Vent

Chaque vendredi, les brasucades vous régalent autour du feu de bois grillades, huîtres, DJ, ambiance guinguette et convivialité au rendez-vous tout l’été !

Les brasucades, c’est le rendez-vous festif et convivial de l’été, chaque vendredi ! Grillades au feu de bois, dégustation d’huîtres, vins locaux, salades, frites et desserts variés vous attendent dans une ambiance musicale animée par un DJ. Le Poulain viendra pimenter la soirée et le café sera servi par l’association Nouvelle Vague. À vivre en famille ou entre amis, tout l’été ! .

Every Friday, the brasucades take place around an open fire: grilled meats, oysters, DJs, a guinguette atmosphere and a friendly atmosphere all summer long!

Jeden Freitag verwöhnen Sie die Brasucades am Holzfeuer: Grillspezialitäten, Austern, DJs, Guinguette-Atmosphäre und Geselligkeit den ganzen Sommer lang!

Ogni venerdì, le brasate si svolgono intorno al fuoco di legna, con carne alla griglia, ostriche, un DJ, un’atmosfera da guinguette e un’atmosfera amichevole per tutta l’estate!

Todos los viernes, las brasucadas tienen lugar alrededor de la chimenea de leña, con carnes a la brasa, ostras, un DJ, un ambiente guinguette y una atmósfera agradable durante todo el verano

