Brave marin revient de guerre Le Mac Orlan Brest

Brave marin revient de guerre

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Ce spectacle basé sur les chansons tirées des archives de l’almanach du marin breton , évoque la vie des marins au début du XXe siècle en particulier à l’époque de la Grande Guerre. Durant ces années, les marins pécheurs vont être confrontés, non seulement à la dure réalité de la vie maritime, mais aussi aux évènements et aux conflagrations qui vont intervenir et bousculer la vie de tous les français.

Ainsi, contraints ou volontaires, ils connaîtront la guerre, mais aussi l’exode rural. Ils souffriront ou périront sur le front et au retour ils connaitront parfois la misère et le déracinement dans les grandes villes. Enfin, les plus chanceux d’entre eux reviendront au pays et reprendront leurs activités de pêche leur raison d’être et leur fierté.

Mais, comme l’âme du marin a toujours été bercée par les chansons, ils apprendront aussi les refrains va-t’en guerre ou pacifistes qui comme leurs propres chansons exprimeront sur les airs de ce début de siècle les enthousiasmes ou les désarrois de l’époque.

C’est donc cette période que les Gâs de l’Almanach ont choisi d’illustrer dans ce spectacle, à travers les chansons puisées dans les archives de l’almanach du marin breton et de quelques autres glanées par ces marins au cours de leurs pérégrinations.

Informations pratiques

Durée 1h30.

À partir de 8 ans.

Réservation recommandée. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne

English : Brave marin revient de guerre

