Braver les orages Théâtre Ouvert Paris

Braver les orages Théâtre Ouvert Paris dimanche 26 octobre 2025.

Est-ce que partager une langue suffit à solidariser des imaginaires?

Qu’arrive-t-il quand on donne à des artistes habitués à

cheminer seuls une chambre à soi assez spacieuse pour quatre, le temps

d’un festival?

Pour ce projet d’exception, quatre auteurices – deux du

Québec, deux de la France – auront huit jours pour se renifler,

s’apprivoiser, brancher leurs neurones ensemble, mordre dans leurs mots

et les écrire pour mettre au monde un polaroïd théâtral de leur époque,

dont viendra s’emparer illico toute la troupe d’interprètes du Jamais

Lu.

La seule donnée qui précède la rencontre, c’est le titre de la pièce : Braver les orages.

Tout le reste est encore à faire.

Quelle fiction inventer pour raconter le présent quand on vit sur des continents disjoints?

Le dimanche 26 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif unique 6€ / 4€

Gratuit avec la Carte TO

Public adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/braver-les-orages/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/