Bravo les rôlistes #19 Restaurant Les Jardins d’Avalon Rennes

Bravo les rôlistes #19 Restaurant Les Jardins d’Avalon Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Bravo les rôlistes #19 Restaurant Les Jardins d’Avalon Rennes Dimanche 5 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un spectacle sous forme de jeu de rôle avec des humoristes rennais en direct dans un bar ! Entre Fantasy et improvisation ! Suivez nos héros dans leurs aventures sur l’archipel de Phëdy-Lûvhe !

Embarquez dans notre aventure de fantasy humoristique !

La Bande à Michel est toujours embourbée dans une étrange quête, et le temps lui est compté pour la réaliser.

Nos héros vont improviser leur destin sous vos yeux Aux Jardins d’Avalon (à côté de l’Opéra).

Fan de jeu de rôle*, débutant et débutante ou juste curieux ? Bienvenue !

Venez découvrir cinq humoristes qui improvisent un spectacle dans un monde de fantasy, monde que VOUS pouvez influencer.

**_> Entrée libre et gratuite • Pour public averti_**

*c’est quoi le jeu de rôle ? C’est un jeu de société dans lequel celui que l’on appelle le maître du jeu (MJ) va décider d’un scénario et le présenter aux personnages joueurs (PJ).

Les PJ vont incarner des personnages dans cette histoire et tenter de la résoudre. Des règles encadrent cette aventure afin de la rendre cohérente et d’introduire une certaine dose d’aléatoire.

> Votre place gratuite ici : https://www.eventbrite.com/e/la-bande-a-michel-19-spectacle-et-jeu-de-role-en-public-tickets-1708764242849?aff=oddtdtcreator

Place gratuite à récupérer ici : https://www.eventbrite.com/e/la-bande-a-michel-19-spectacle-et-jeu-de-role-en-public-tickets-1708764242849?aff=oddtdtcreator

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T20:30:00.000+02:00

1

0619316077 bravolesrolistes@gmail.com https://bravolesrolistes.fr/

Restaurant Les Jardins d’Avalon Les Jardins d’Avalon – 12 Galerie du Théâtre, Place de la mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine