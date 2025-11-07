Bravo(s) Simone Le Mans
Bravo(s) Simone Le Mans vendredi 7 novembre 2025.
Bravo(s) Simone
88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Depuis 15 ans, Simone nourrit l’espoir incommensurable de jouer Phèdre à la comédie française.
Voilà. C’est fait.
Mais au terme de 3 heures d’efforts fastidieux de l’actrice, l’ultime scène racinienne dégénère.
Tout se dérègle, part à Vo-l’O avant d’exploser en plein vol…
Comédie drôle ou drôle de comédie, sorte de définition conforme de la toxicité familiale. .
88 Rue de la Rivière Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82 theatredupasseur@orange.fr
