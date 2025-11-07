Bravo(s) Simone

88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Depuis 15 ans, Simone nourrit l’espoir incom­mensurable de jouer Phèdre à la comédie française.

Voilà. C’est fait.

Mais au terme de 3 heures d’efforts fastidieux de l’actrice, l’ultime scène racinienne dégénère.

Tout se dérègle, part à Vo-l’O avant d’exploser en plein vol…

Comédie drôle ou drôle de comédie, sorte de définition conforme de la toxicité familiale. .

88 Rue de la Rivière Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82 theatredupasseur@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bravo(s) Simone Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par CDT72