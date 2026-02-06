Break en famille Centre social Monein

Break en famille

Centre social 22 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez passer une journée den famille de partage et de détente. Au programme le Rush Action Game avec un parcours de 10 défis, suivi d’un repas convivial. .

Centre social 22 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 accueil@centresocialmonein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Break en famille

L’événement Break en famille Monein a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn