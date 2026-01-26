Break & Music Le Break Arles Arles
Break & Music Le Break Arles Arles vendredi 6 février 2026.
Break & Music
Vendredi 6 février 2026 à partir de 19h. Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles Bouches-du-Rhône
L’afterwork qu’on attend toute la semaine !
Au Break, on commence le week-end comme il se doit, avec au programme DJ set & cocktails !
On vous attend nombreux ! .
Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 83 03 94
English :
The afterwork we’ve been waiting for all week!
L’événement Break & Music Arles a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme d’Arles