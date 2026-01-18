BREAKBOT & IRFANE + SO-ME + ANTOINE BOURACHOT Montpellier
BREAKBOT & IRFANE + SO-ME + ANTOINE BOURACHOT
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – 25 EUR
Début : 2026-03-28
Oh le S, le Delta Tour reprend de plus belle pour une édition 2025 !Soleil, calanques & pétanque … on ramène un peu de Marseille dans 14 villesEn on va te mettre très biengg Open Air & club, DJ Set, Animations, Stands, Paillettes, Food & surprises dans une ambiance guinguette
MY LIFE BDAY PART.1
On a 16 ans !
Rendez-vous le 28 mars dès 17h à la Halle Tropisme pour un goûter d’anniversaire un peu spécial avec notre duo #1 Breakbot & Irfane + So Me — D.A du label Ed Banger et le producteur disco de génie Antoine Bourachot !
à 17h .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10
English :
Oh le S, the Delta Tour is back with a vengeance for a 2025 edition! Sun, calanques & pétanque? we’re bringing a little bit of Marseille to 14 citiesWe’re going to give you a real treat: Open Air & club, DJ Set, Animations, Stands, Glitter, Food & surprises in a guinguette atmosphere
