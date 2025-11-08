Breakdance avec Bruce Chiefare Caen
Breakdance avec Bruce Chiefare Caen samedi 8 novembre 2025.
Breakdance avec Bruce Chiefare
13 Rue du Carel Caen Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-08
Le chorégraphe Bruce Chiefare propose une immersion dans l’univers du Breakdance, et la dimension artistique qu’elle peut permettre et vous invite à découvrir les fondamentaux de cette danse inscrite aux Jeux Olympiques l’été dernier. Vous aborderez le top rock , les pas de préparations des breakers avant de danser au sol, pour traverser des notions précieuses du hip hop, tel que les attitudes, trouver son style , danser sur les breaks (musiques spécifiques au Break) … en groupe, pour nourrir un état d’esprit de crew !
Le chorégraphe présentera son approche artistique de la danse hip hop, sa porosité avec d’autres influences ou temporalité, à l’image de l’ambition de sa compagnie flowcus, de déconstruire cette danse pour ouvrir les possibles, dans le but de vivre une expérience ensemble et de se rencontrer davantage. Le temps d’un week-end on sera un crew géant ou le plaisir de danser et de découvrir sera central.
Ouvert à toutes et à tous ! A partir de 15 ans .
13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie
English : Breakdance avec Bruce Chiefare
Choreographer Bruce Chiefare invites you to immerse yourself in the world of Breakdance and the artistic dimension it can offer, and to discover the fundamentals of this dance, which was included in last summer?s Olympic Games.
German : Breakdance avec Bruce Chiefare
Der Choreograph Bruce Chiefare bietet einen Einblick in die Welt des Breakdance und die künstlerische Dimension, die er ermöglichen kann, und lädt Sie ein, die Grundlagen dieses Tanzes zu entdecken, der im letzten Sommer bei den Olympischen Spielen aufgenommen wurde.
Italiano :
Il coreografo Bruce Chiefare vi invita a immergervi nel mondo della Breakdance e nella dimensione artistica che può offrire, e a scoprire i fondamenti di questa danza, che è stata inclusa nei Giochi Olimpici della scorsa estate.
Espanol :
El coreógrafo Bruce Chiefare le invita a sumergirse en el mundo del Breakdance y en la dimensión artística que puede ofrecer, y a descubrir los fundamentos de esta danza, incluida en los Juegos Olímpicos del pasado verano.
