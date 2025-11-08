Breakdance avec Bruce Chiefare Caen

Breakdance avec Bruce Chiefare

13 Rue du Carel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le cho­ré­graphe Bruce Chie­fare pro­pose une immer­sion dans l’u­ni­vers du Break­dance, et la dimen­sion artis­tique qu’elle peut per­mettre et vous invite à décou­vrir les fon­da­men­taux de cette danse ins­crite aux Jeux Olym­piques l’été der­nier. Vous abor­de­rez le top rock , les pas de pré­pa­ra­tions des brea­kers avant de dan­ser au sol, pour tra­ver­ser des notions pré­cieuses du hip hop, tel que les atti­tudes, trou­ver son style , dan­ser sur les breaks (musiques spé­ci­fiques au Break) … en groupe, pour nour­rir un état d’es­prit de crew !

Le cho­ré­graphe pré­sen­te­ra son approche artis­tique de la danse hip hop, sa poro­si­té avec d’autres influences ou tem­po­ra­li­té, à l’i­mage de l’am­bi­tion de sa com­pa­gnie flow­cus, de décons­truire cette danse pour ouvrir les pos­sibles, dans le but de vivre une expé­rience ensemble et de se ren­con­trer davan­tage. Le temps d’un week-end on sera un crew géant ou le plai­sir de dan­ser et de décou­vrir sera central.

Ouvert à toutes et à tous ! A par­tir de 15 ans .

English : Breakdance avec Bruce Chiefare

Choreographer Bruce Chiefare invites you to immerse yourself in the world of Breakdance and the artistic dimension it can offer, and to discover the fundamentals of this dance, which was included in last summer?s Olympic Games.

German : Breakdance avec Bruce Chiefare

Der Choreograph Bruce Chiefare bietet einen Einblick in die Welt des Breakdance und die künstlerische Dimension, die er ermöglichen kann, und lädt Sie ein, die Grundlagen dieses Tanzes zu entdecken, der im letzten Sommer bei den Olympischen Spielen aufgenommen wurde.

Italiano :

Il coreografo Bruce Chiefare vi invita a immergervi nel mondo della Breakdance e nella dimensione artistica che può offrire, e a scoprire i fondamenti di questa danza, che è stata inclusa nei Giochi Olimpici della scorsa estate.

Espanol :

El coreógrafo Bruce Chiefare le invita a sumergirse en el mundo del Breakdance y en la dimensión artística que puede ofrecer, y a descubrir los fundamentos de esta danza, incluida en los Juegos Olímpicos del pasado verano.

