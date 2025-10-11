Breakfast club Moment d’échange autour de la lecture Médiathèque Manufacture Nancy

Breakfast club Moment d’échange autour de la lecture Médiathèque Manufacture Nancy samedi 11 octobre 2025.

Breakfast club Moment d’échange autour de la lecture

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Avis aux amateurs et aux amatrices de lecture, la Manufacture lance son Breakfast Club !

Une fois par mois, nous vous donnons rendez-vous pour un moment d’échanges et de partages autour de la lecture. Et si vous êtes seulement curieux de découvrir les coups de cœur, vous êtes aussi les bienvenus.Adultes

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

English :

La Manufacture is launching its Breakfast Club!

Once a month, we invite you to join us for a moment of reading and sharing. And if you’re just curious about our new favorites, you’re welcome to join us too.

German :

Lesebegeisterte aufgepasst: La Manufacture startet seinen Breakfast Club!

Einmal im Monat treffen wir uns mit Ihnen, um uns über das Lesen auszutauschen. Und wenn Sie einfach nur neugierig auf unsere Favoriten sind, sind Sie ebenfalls herzlich willkommen.

Italiano :

La Manufacture lancia il suo Breakfast Club!

Una volta al mese, vi aspettiamo per un momento di lettura e condivisione. E se siete semplicemente curiosi di conoscere i nostri prodotti preferiti, siete i benvenuti.

Espanol :

¡La Manufacture lanza su Club del Desayuno!

Una vez al mes, te esperamos para un momento de lectura e intercambio. Y si simplemente sientes curiosidad por nuestros favoritos, también eres bienvenido.

