BREAKING BAD – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

BREAKING BAD – AUDITORIUM SEYNOD Annecy vendredi 10 octobre 2025.

BREAKING BAD Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Breaking Bad – Yohan Landry et Benoit GaucherLes deux artistes sont partis d’un épisode ovni de cette série culte aux 87 Emmy Awards : La Mouche (épisode 10 de la saison 3) où la tension est à son comble entre les deux personnages principaux : Walter White, un professeur de chimie surqualifié, bon père de famille atteint d’un cancer, qui se lance dans la production de méthamphétamine, et Jesse Pinkman, un ancien élève. Les deux musiciens nous livrent une performance où alternent univers Post-Rock et dialogues de la série et nous proposent une version unique de ce huis-clos.1ère partie – Pierce Warnecke – Music from Airports – Première !Pierce Warnecke est un artiste numérique qui travaille à la fois dans les domaines sonores et visuels. Ses projets, à la frontière entre la musique expérimentale, les arts numériques et la vidéo, sont influencés par les effets du temps sur la matière et les limites de l’expérience sensorielle. Avec Music from Airports, il nous livre en première son nouvel album en référence à l’album de Brian Eno avec des projections vidéo d’images récupérées et transformées. Durée 20min 40 mnTarif BA partir de 14 ans Gilets vibrants disponibles sur réservation

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74