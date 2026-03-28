Bréal Beer Fest Bréal-sous-Montfort
Bréal Beer Fest Bréal-sous-Montfort lundi 6 avril 2026.
Bréal Beer Fest
Complexe sportif Colette Besson Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 16:00:00
fin : 2026-04-06 00:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Le Bréal Beer Fest revient pour une 3ième édition avec la présence de 8 brasseries locales pour vous rafraîchir Choque Microbrasserie, Microbrasserie Draenek, Brasserie La Renneizh, Brasserie du Vieux Singe, Brasserie Nautica, Microbrasserie Seal, Brasserie Torr Penn, et Brasserie Yamas !
Entre amis ou en famille, profitez d’un moment convivial rythmé par des concerts, une fanfare locale et des animations insolites comme le lancer de fûts. Les enfants auront aussi leur propre espace de jeux avec des structures gonflables. Restauration sur place.
RDV le samedi 6 juin en extérieur, derrière le complexe Colette Besson de 16h à minuit à Bréal/Montfort. Entrée GRATUITE. .
Complexe sportif Colette Besson Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Bréal Beer Fest Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Brocéliande
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