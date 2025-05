Bréal Beer Fest (édition 2) – Bréal-sous-Montfort, 7 juin 2025 16:00, Bréal-sous-Montfort.

Ille-et-Vilaine

Bréal Beer Fest (édition 2) Complexe sportif Colette Besson Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-07 16:00:00

fin : 2025-06-07 23:59:00

2025-06-07

Le Bréal Beer Fest revient pour une édition numéro 2 le samedi 7 juin en extérieur, derrière le complexe Colette Besson de 16h à minuit à Bréal/Montfort.

Entrée GRATUITE.

Avec la présence de 8 brasseries locales pour vous rafraîchir Brasserie Yamas, Brasserie Nautica, Brasserie de la Bizhhh, Diskenn, Microbrasserie Horla, Brasserie Odyssée, Choque Microbrasserie et Brasserie Akène !

Avec de quoi (bien manger) grâce à Breizh Galettes, Apero delices et le stand du HBC 310. Avec cette année la découverte des bijoux « made in Mordelles » de C’Katua création . Et le tout en musique avec DJ Regio et un concert du groupe TOP Tourists of Perfection

Nouveauté cette année avec une structure gonflable pour les enfants. .

Complexe sportif Colette Besson

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne

