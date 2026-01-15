Breathwork, kundalini activation & yin yoga restauratif Centre Amoy Billère
Centre Amoy 52 rue des Marnières Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-01-31
Un atelier immersif pour explorer la respiration consciente, éveiller l’énergie vitale et intégrer l’expérience dans un état de profonde détente.
Au programme
• Breathwork (1h30) Respiration guidée pour libérer les tensions, réguler les émotions, libérer les vieux schémas, et accéder à des états de conscience élargis.
• Kundalini Activation (1h30) activation de l’énergie vitale par la résonance énergétique et le lâcher prise, permettant d’harmoniser le système nerveux et de libérer des blocages mentaux et somato-émotionnels.
• Yin Yoga restauratif (30 à 45 min) Pratique douce et enveloppante pour intégrer les effets des pratiques précédentes et apaiser le corps, accompagnée en live par des chants de mantras avec Guénolé et Hélène. .
Centre Amoy 52 rue des Marnières Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 38 88 66 lateulere@gmail.com
