Breathwork, kundalini activation & yin yoga restauratif Centre Amoy Billère

Breathwork, kundalini activation & yin yoga restauratif

Centre Amoy 52 rue des Marnières Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un atelier immersif pour explorer la respiration consciente, éveiller l’énergie vitale et intégrer l’expérience dans un état de profonde détente.

Au programme

• Breathwork (1h30) Respiration guidée pour libérer les tensions, réguler les émotions, libérer les vieux schémas, et accéder à des états de conscience élargis.

• Kundalini Activation (1h30) activation de l’énergie vitale par la résonance énergétique et le lâcher prise, permettant d’harmoniser le système nerveux et de libérer des blocages mentaux et somato-émotionnels.

• Yin Yoga restauratif (30 à 45 min) Pratique douce et enveloppante pour intégrer les effets des pratiques précédentes et apaiser le corps, accompagnée en live par des chants de mantras avec Guénolé et Hélène. .

Centre Amoy 52 rue des Marnières Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 38 88 66 lateulere@gmail.com

