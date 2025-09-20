Brecé Écomusée Journées du Patrimoine Brecé

Brecé Mayenne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Retrouvez un mode de vie aujourd’hui disparu où presque tout était fabriqué sur place.

Retrouvez la vie à la campagne aux 19e et 20e siècles et les métiers d’autrefois.

La visite commentée rend la visite vivante et vous fait partager cette tranche d’histoire.

Outils, habits d’autrefois et photos présentent également des scènes de vie.

Supports de visite pour les enfants.

Exposition de la maquette du clocher de l’église au 1/15è, réalisée par un compagnon du devoir. .

Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 64 52 contact@brece.com

English :

Rediscover a way of life that has now disappeared, where almost everything was made on site.

German :

Finden Sie eine heute ausgestorbene Lebensweise wieder, in der fast alles vor Ort hergestellt wurde.

Italiano :

Riscoprite un modo di vivere ormai scomparso, dove quasi tutto veniva fatto sul posto.

Espanol :

Redescubra un modo de vida hoy desaparecido, en el que casi todo se fabricaba in situ.

