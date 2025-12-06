Bredalamark Oderen

Bredalamark Oderen samedi 6 décembre 2025.

Bredalamark

Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

De nombreux chalets avec vin chaud ,bière de Noël, crêpes, beignets aux pommes, confitures, artisanat local, produits locaux, sauront vous faire passer un bon moment. Les traditionnels Manalas de notre boulanger local seront en vente dès 8h30 le dimanche matin.

Saint Nicolas fera un tour parmi nous le dimanche avec en ouverture des contes pour enfants à partir de 14h 30 le dimanche après midi.

ODR’ANIM organise son traditionnel Brédalamark au centre du village. Il sera ouvert au public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Venez nombreux faire vos provisions de Brédalas, de couronnes de l’ Avent, décorations de Noël réalisés par les bénévoles de l’ association.

Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 25 30 20 jean-luc.scherlen@wanadoo.fr

English :

Numerous chalets with mulled wine, Christmas beer, crêpes, apple fritters, jams, local crafts and local products will ensure you have a great time. Traditional Manalas from our local baker will be on sale from 8.30am on Sunday morning.

Saint Nicolas will be visiting us on Sunday, with children’s storytelling opening at 2:30 p.m. on Sunday afternoon.

German :

Zahlreiche Hütten mit Glühwein, Weihnachtsbier, Crêpes, Apfelkrapfen, Marmeladen, lokalem Kunsthandwerk und lokalen Produkten sorgen dafür, dass Sie eine gute Zeit verbringen können. Die traditionellen Manalas unseres lokalen Bäckers werden am Sonntagmorgen ab 8.30 Uhr verkauft.

Saint Nicolas wird uns am Sonntag besuchen und am Sonntagnachmittag ab 14:30 Uhr Märchen für Kinder erzählen.

Italiano :

Ci saranno numerosi chalet che venderanno vin brulé, birra di Natale, crêpes, frittelle di mele, marmellate, artigianato locale e prodotti locali, quindi il divertimento è assicurato. Le tradizionali Manala del nostro panettiere locale saranno in vendita dalle 8.30 di domenica mattina.

San Nicola verrà a trovarci domenica, aprendo con la narrazione di storie per bambini dalle 14.30 di domenica pomeriggio.

Espanol :

Habrá un montón de chalets que venderán vino caliente, cerveza navideña, crepes, buñuelos de manzana, mermeladas, artesanía local y productos locales, así que seguro que se lo pasa en grande. El domingo por la mañana, a partir de las 8.30 h, se venderán las tradicionales manalas de nuestro panadero local.

El domingo nos visitará San Nicolás, que abrirá la jornada con un cuentacuentos para niños a partir de las 14.30 horas.

L’événement Bredalamark Oderen a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin