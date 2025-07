Bredelmarik et Wintermarik Mittelbergheim

Entre les odeurs envoûtantes de cannelle, les délicieux petits gâteaux, et les produits artisanaux, tout est réuni pour vous plonger dans l’esprit de Noël ! Une ambiance chaleureuse, des illuminations féeriques et une journée festive vous attendent.

Le dimanche 1er décembre, de 10h à 18h, Mittelbergheim vous invite à son Wintermarik (Rue Principale) et au Bredelmarik (Hôtel de Ville).



Entre les odeurs envoûtantes de cannelle, les délicieux petits gâteaux, et les produits artisanaux, tout est réuni pour vous plonger dans l’esprit de Noël.



À ne pas manquer

• Les portes ouvertes des Domaines Wantz et Hansmann

• La Butik Bois pour des objets de décoration uniques

• Une superbe décoration naturelle réalisée par nos formidables bénévoles

• Et en fin d’après-midi, des concerts à l’église protestante



Une ambiance chaleureuse, des illuminations féeriques et une journée festive vous attendent !

1 rue principale Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est

English :

Between the enchanting scents of cinnamon, delicious cupcakes and handcrafted products, everything is gathered to immerse you in the Christmas spirit! A warm atmosphere, magical illuminations and a festive day await you.

German :

Zwischen dem betörenden Duft von Zimt, den köstlichen Plätzchen und den handgefertigten Produkten ist alles vereint, um Sie in Weihnachtsstimmung zu versetzen! Eine warme Atmosphäre, märchenhafte Beleuchtungen und ein festlicher Tag erwarten Sie.

Italiano :

Con l’incantevole profumo di cannella, le deliziose torte e i prodotti artigianali, abbiamo tutto ciò che serve per entrare nello spirito natalizio! Vi aspettano una calda atmosfera, magiche illuminazioni e una giornata di festa.

Espanol :

Con el encantador aroma de la canela, deliciosos pasteles y productos artesanales, ¡tenemos todo lo que necesita para entrar en el espíritu navideño! Le esperan un ambiente cálido, iluminaciones mágicas y una jornada festiva.

