Goudelin

Breizh Bal Guinguette

Rue de la mairie Goudelin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Organisée par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor en partenariat avec la commune de Goudelin, à partir de 19h00, initiation aux danses puis à partir de 21h00, bal. Bar et petite restauration sur place. Gratuit. A la salle des fêtes, sur parquet.

Avec Gabriel Chiapello, Milena Leclerc et Jérémie Congrega. .

Rue de la mairie Goudelin 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Breizh Bal Guinguette Goudelin a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor