Breizh Bal Guinguette Goudelin
Breizh Bal Guinguette Goudelin mardi 18 août 2026.
Goudelin
Breizh Bal Guinguette
Rue de la mairie Goudelin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Organisée par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor en partenariat avec la commune de Goudelin, à partir de 19h00, initiation aux danses puis à partir de 21h00, bal. Bar et petite restauration sur place. Gratuit. A la salle des fêtes, sur parquet.
Avec Gabriel Chiapello, Milena Leclerc et Jérémie Congrega. .
Rue de la mairie Goudelin 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Breizh Bal Guinguette Goudelin a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor