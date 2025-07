Breizh Beach Water-polo Tour Tournoi Loisirs & Interclubs de Beach Water-Polo Piscine d’eau mer de Binic Binic-Étables-sur-Mer

Breizh Beach Water-polo Tour Tournoi Loisirs & Interclubs de Beach Water-Polo Piscine d’eau mer de Binic Binic-Étables-sur-Mer dimanche 20 juillet 2025.

Breizh Beach Water-polo Tour Tournoi Loisirs & Interclubs de Beach Water-Polo

Piscine d’eau mer de Binic Esplanade de l’Aber Wrac’h Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:30:00

fin : 2025-07-20 17:30:00

Date(s) :

2025-07-20

Tournoi de beach water-polo dans la piscine d’eau de mer à Binic. Gratuit. Il s’agit d’un évènement où des joueurs venus de toute la Bretagne, licenciés en club ou simples joueurs loisirs, viennent participer à des matches de Beach Water-Polo, c’est-à-dire du water-polo se jouant en eau de mer, avec des buts et un terrain gonflable (plus petit qu’un vrai terrain de water-polo), en 5v5 voire 6v6 (contrairement au water-polo en piscine se jouant en 7v7). C’est aussi l’occasion d’un moment convivial avec une collation en fin de journée, chacun ramenant à manger (fait maison ou non) ou à boire.

Sur inscription Il faut juste s’inscrire sur le lien ci-dessous (cela nous permettant de faire les équipes, d’évaluer le nom de joueurs présents…): https://lite.framacalc.org/inscription-beach-water-polo-binic-200725-aer4. .

Piscine d’eau mer de Binic Esplanade de l’Aber Wrac’h Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 41 66 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Breizh Beach Water-polo Tour Tournoi Loisirs & Interclubs de Beach Water-Polo Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-30 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme